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12 октября 2020, понедельник, 17:37 275
Силовые структуры 2020-10-12T18:00:03+03:00
Українські Новини
Пытки и нарушение прав на медицинское лечение — наиболее распространенные проблемы в тюрьмах

Пытки и нарушение прав на медицинское лечение — наиболее распространенные проблемы в тюрьмах

Константин Долгий
Колония, Тюрьма, Министерство юстиции Украины, Минюст Украины, Валерия Коломиец, Проблемы осужденных
Валерия Коломиец. Фото: Facebook / Valeria Kolomiets
Валерия Коломиец. Фото: Facebook / Valeria Kolomiets

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, которая ранее сообщила о запуске в Украине реестра осужденных, заявила, что пытки и нарушение прав на непрерывное медицинское лечение продолжают оставаться распространенными проблемами украинских исправительных учреждений.

Об этом Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

"Наиболее распространенная история в тюрьмах — это пытки и нарушение прав на непрерывное медицинское лечение. Вообще, медицина в пенитенциарке — это отдельная и сложная история. Я понимаю, что там плохие условия и не самое лучшее питание", — сказала она.

Коломиец отметила, что положение в тюрьмах после назначения министром юстиции Дениса Малюськи кардинально не изменилось.

"И от того, что пришел Денис Малюська со своей командой год назад оно кардинально не поменялось, потому что, извините, но у министра на одну тюрьму 40 тыс. гривен на капитальное строительство и ремонт в год. Реализация нашего желания быстро и резко все изменить не всегда зависит от нас. Единственное — что Денис Малюська придумал более креативные способы, как все же деньги привлекать, в том числе через продажу тюрем", — добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, Коломиец заявила, что Минюст не опасается провала проекта по распродаже неиспользуемых и законсервированных исправительных учреждений.

Также сообщалось, что после открытия первых торгов в системе ProZorro на продажу будут выставлены почти 30 учреждений пенитенциарной системы Украины.

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