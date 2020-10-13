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13 октября 2020, вторник, 06:30 172 Документ
Кабмин 2020-10-13T07:45:02+03:00
Українські Новини
В сентябре Шмыгаль заработал на 8,5 тыс. гривен больше, чем в августе

В сентябре Шмыгаль заработал на 8,5 тыс. гривен больше, чем в августе

Елена Новикова
Зарплата, Премьер-министр, Денис Шмыгаль, зарплаты чиновников, Зарплаты в Кабмине, зарплаты за сентябрь
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook/Денис Шмыгаль

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля за сентябрь составила 55 810 гривен, в то время, как в августе он заработал 47 230 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Должностной оклад премьера составил 45 025 гривен, командировочные - 10 005 гривен, перерасчет за август в связи с превышением максимального размера зарплаты - 780 гривен.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в сентябре, составила 55 810 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 10 883 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 44 927 гривен.

Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля в сентябре. Ответ на запрос Українських НовиниЗарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля в сентябре. Ответ на запрос Українських Новини

Как сообщали Українські Новини, Денис Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Также Денис Шмыгаль обсудил с главами набсоветов госпредприятий начисление зарплат с учетом КРІ

Ранее сообщалось о том, что Дениса Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине по-прежнему ограничивают зарплаты сотрудникам.

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