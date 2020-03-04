Кандидат на должность премьера Шмыгаль задекларировал 3,4 млн гривен зарплаты, дом и земельные участки

Кандидат на должность премьер-министра вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українські Новини.

Согласно ним, он задекларировал 2,2 млн гривен зарплаты за работу на Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), 925,5 тыс. гривен зарплаты за работу в компании "ДТЭК Востокэнерго" и 229,9 тыс. гривен за работу в Ивано-Франковской обладминистрации.

Также он задекларировал жилой дом площадью 215,9 кв. м за 1,06 млн гривен, нежилой дом площадью 417,2 кв. м за 4,9 млн гривен и земельные участки площадью 458 кв. м за 500 тыс. гривен и 151 кв. м за 164,9 тыс. гривен (владельцем всего перечисленного имущества является его жена Катерина Шмыгаль).

Кроме того, Шмыгаль внес в декларацию автомобиль марки Land Rover Discovery Sport за 831,9 тыс. гривен.

Также он задекларировал 155 тыс. долларов на банковских счетах и 80 тыс. долларов - у жены.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.



Тем временем Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин.