подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кандидат на должность премьера Шмыгаль задекларировал 3,4 млн гривен зарплаты, дом и земельные участки
04 марта 2020, среда, 16:43 201
Политика 2020-03-04T17:19:57+02:00
Українські Новини
Кандидат на должность премьера Шмыгаль задекларировал 3,4 млн гривен зарплаты, дом и земельные участки

Кандидат на должность премьера Шмыгаль задекларировал 3,4 млн гривен зарплаты, дом и земельные участки

Валерия Драгомирова
Зарплата, Премьер-министр, декларация, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Кандидат на должность премьер-министра вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українські Новини.

Согласно ним, он задекларировал 2,2 млн гривен зарплаты за работу на Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), 925,5 тыс. гривен зарплаты за работу в компании "ДТЭК Востокэнерго" и 229,9 тыс. гривен за работу в Ивано-Франковской обладминистрации.

Также он задекларировал жилой дом площадью 215,9 кв. м за 1,06 млн гривен, нежилой дом площадью 417,2 кв. м за 4,9 млн гривен и земельные участки площадью 458 кв. м за 500 тыс. гривен и 151 кв. м за 164,9 тыс. гривен (владельцем всего перечисленного имущества является его жена Катерина Шмыгаль).

Кроме того, Шмыгаль внес в декларацию автомобиль марки Land Rover Discovery Sport за 831,9 тыс. гривен.

Также он задекларировал 155 тыс. долларов на банковских счетах и 80 тыс. долларов - у жены.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.


Тем временем Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин

 

Больше новостей о: Зарплата Премьер-министр декларация Денис Шмыгаль

Министр обороны в феврале заработал вдвое меньше, ...
Новым премьером может стать Шмыгаль: что о нем изв...
Гендиректор аэропорта "Борисполь" задекларировал 5...
"Слуга народа" проведет собрание с участием Зеленс...
Рада отправила Гончарука в отставку
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет
Новости
Суфлеры во время выступления Зеленского в Раде 4 марта. Скриншот/RadaTVchannel
В Раде установили суфлеры для выступления Зеленского 17:42
В Британии за день количество заболевших коронавирусом увеличилось в два раза 17:39
Кандидат в министры МинВОТ Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве 17:32
ОПЗЖ не будет голосовать за новый Кабмин без представления программы, – Бойко 17:24
Кандидат на должность министра общин Чернышов за 2019 год задекларировал около 500 тыс. гривен дохода 17:15
больше новостей
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа 16:05
больше новостей
Рада открыла внеочередное заседание, где должны рассматривать новый Кабмин. Прямая трансляция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok