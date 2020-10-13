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13 жовтня 2020, вівторок, 06:30 7 Документ
Кабмін 2020-10-13T07:30:02+03:00
Українські Новини
У вересні Шмигаль заробив на 8,5 тис. гривень більше, ніж у серпні

У вересні Шмигаль заробив на 8,5 тис. гривень більше, ніж у серпні

Елена Новикова
Кабінет Міністрів України, зарплати чиновників, Прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: Facebook/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за вересень становила 55 810 гривень, тоді як у серпні він заробив 47 230 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Посадовий оклад прем'єра становив 45 025 гривень, на відрядження — 10 005 гривень, перерахунок за серпень у зв'язку з перевищенням максимального розміру зарплати - 780 гривень.

Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалю у вересні, становила 55 810 гривень.

Сума утриманих податків становила 10 883 гривень.

Фактична сума, отримана Шмигалем, становила 44 927 гривень.

Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля в сентябре. Ответ на запрос Українських НовиниЗарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у вересні. Відповідь на запит Українських Новини

Як повідомляли Українські Новини, Денис Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень  зарплати за 2019 рік.

Також Денис Шмигаль обговорив з головами наглядових рад держпідприємств нарахування зарплат з урахуванням КРІ

Раніше повідомлялося про те, що Дениса Шмигаля викликають в Раду через погану роботу Кабміну щодо формування прожиткового мінімуму.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні як і раніше обмежують зарплати співробітникам.

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