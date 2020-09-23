Шмыгаль заявил, что в Кабмине по-прежнему ограничивают зарплаты сотрудникам

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что несмотря на решение Конституционного Суда, признавшего неконституционным ограничение на время карантина зарплат чиновников, заработные платы членов Кабинета Министров остаются ограниченными 5 размерами средних зарплат в экономике.

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передают Українськi Новини

"Подчеркну и подтвержу публично: с принятием решения Конституционным Судом по зарплатам чиновников и госслужащих, Кабинет Министров и я лично, мы остаемся под регулированием и действием постановления №304, в котором зарплаты премьер-министра, министров Кабмина ограничены размером не более 5 средних зарплат в Украине. Это наша принципиальная позиция", - сказал премьер.

Он добавил, что все слухи об увеличении зарплат и начислении больших премий членам Кабмина являются спекулятивными.

Шмыгаль также попросил всех министров контролировать, чтоб при начислении зарплат замминстров и работников министерств не было перекосов и они были приемлемыми для экономической ситуации, в которой находится государство.

Как сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, который прогнозирует, что средняя зарплата может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022, выступил за отмену ограничений на размер зарплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий и банков.

28 августа КС признал неконституционным ограничение на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен.

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