Шмыгаль обсудил с главами набсоветов госпредприятий начисление зарплат с учетом КРІ

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главами наблюдательных советов государственных предприятий начисление зарплат с учетом КРІ (key performance indicators - ключевые показатели результатов деятельности для наблюдательных советов), в то время, как КС признал неконституционным ограничение зарплат чиновников во время карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по результатам совещания премьера с председателями набсоветов предприятий, передают Українськi Новини.

"...премьер-министр поблагодарил членов наблюдательных советов за работу во время пандемии, когда страна нуждалась в мобилизации усилий и была вынуждена сократить заработные платы всем чиновникам, госслужащим, членам правления и наблюдательным советам. Шмыгаль напомнил, что Конституционный Суд частично снял ограничения в отношении госслужащих. Также премьер-министр высказал предложение о введении КРІ", - говорится в нем.

Глава правительства в ходе совещания предложил председателям наблюдательных советов возможные варианты выхода из ситуации, сложившейся вокруг ограничений заработных плат, и призвал их к диалогу.

В частности, был предложен вариант увеличения максимальной суммы выплат на переходный период.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в апреле задекларировал 332 062 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

4 сентября Шмыгаль выступил за отмену ограничений на размер зарплат руководителям и членам набсоветов государственных предприятий и банков.

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