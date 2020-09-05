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05 сентября 2020, суббота, 07:00 491
Кабмин 2020-09-05T08:15:03+03:00
Українські Новини
Из зарплаты Шмыгаля вычли 7,8 тыс. гривен. Сколько заработал премьер в августе

Из зарплаты Шмыгаля вычли 7,8 тыс. гривен. Сколько заработал премьер в августе

Валерия Драгомирова
Кабмин, Зарплата, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook/Денис Шмыгаль

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля, который прогнозрует продление карантина, за август составила 47 230 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Должностной оклад премьера составил 47 493 гривен, командировочные - 7 568 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из размера заработной платы вычтено 7 831 гривну.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в августе, составила 47 230 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 210 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 38 020 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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