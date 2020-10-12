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12 октября 2020, понедельник, 17:47 286
Финансы 2020-10-12T17:47:41+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке после выходных продолжил снижаться

Курс гривны на межбанке после выходных продолжил снижаться

Елена Новикова
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Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 1 коп. в понедельник снизился на 6 коп. до 28,30 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,22-28,24 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,24-28,27 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,29-28,31 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,20% с 23,74 UAH/USD до 28,30 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 12 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 9 октября на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

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