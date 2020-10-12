После повышения гривна начала снижаться в цене. Официальный курс нацвалюты на 13-14 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков после выходных доллар и евро начали дорожать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,8115 1 доллар США 28,2481 1 швейцарский франк 31,0333 10 иен 2,6793 10 российских рублей 3,6701 1 евро 33,3398

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 12 октября, курс продажи доллара для платежных карт понизился по сравнению с 9 октября на 0,02 коп. до 28,3884 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,88 коп. до 28,0522 UAH/USD.

Кроме того, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$ (11 октября доллар стоит 28,3 грн/$).

Ранее сообщалось о том, что эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год.

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