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  • В Минюсте выступают за то, чтобы список люстрированных чиновников был непубличным
12 октября 2020, понедельник, 14:47 338
Политика 2020-10-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
В Минюсте выступают за то, чтобы список люстрированных чиновников был непубличным

В Минюсте выступают за то, чтобы список люстрированных чиновников был непубличным

Кира Молчанова
Минюст, Люстрация, Чиновники, Минюст Украины, Люстрация чиновников
Минюст
Минюст

Реестр люстрированных лиц должен быть выведен из публичного доступа.

Об этом заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

"Выведение Реестра из публичного доступа – это одна из рекомендаций наших европейских партнеров, и это даже было прописано в решении Европейского суда "Полях и другие против Украины"" - сказала она.

По мнению Коломиец, в Украине большая проблема с обработкой персональных данных.

"Смысл не в том, что каждый может посмотреть (список люстрированных), а в том, чтобы орган государственной власти при рассмотрении кандидатуры человека на определенную должность, которая подпадает под эту проверку, мог узнать, есть ли он в списке или нет. Поэтому да, реестр должен быть обезличен и не в открытом доступе, потому что это фактически вмешательство в частную жизнь", - добавила замминистра юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст предлагает выплачивать до 3,4 тыс. гривен люстрированным чиновникам.

Министерство юстиции против расширения перечня органов, в которых не могут работать люстрированные чиновники.

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