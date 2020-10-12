В Минюсте выступают за то, чтобы список люстрированных чиновников был непубличным

Реестр люстрированных лиц должен быть выведен из публичного доступа.

Об этом заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

"Выведение Реестра из публичного доступа – это одна из рекомендаций наших европейских партнеров, и это даже было прописано в решении Европейского суда "Полях и другие против Украины"" - сказала она.

По мнению Коломиец, в Украине большая проблема с обработкой персональных данных.

"Смысл не в том, что каждый может посмотреть (список люстрированных), а в том, чтобы орган государственной власти при рассмотрении кандидатуры человека на определенную должность, которая подпадает под эту проверку, мог узнать, есть ли он в списке или нет. Поэтому да, реестр должен быть обезличен и не в открытом доступе, потому что это фактически вмешательство в частную жизнь", - добавила замминистра юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст предлагает выплачивать до 3,4 тыс. гривен люстрированным чиновникам.

Министерство юстиции против расширения перечня органов, в которых не могут работать люстрированные чиновники.

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