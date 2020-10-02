Министерство юстиции Украины объявило о первой партии законсервированных и давно неиспользуемых тюрем, которые будут проданы в ближайшее время с помощью открытых аукционов через систему ProZorro.

Как передают Українські Новини, соответствующее заявление сделала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телеканала "Дом".

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, абсолютно четкий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с ним начали", — сказала Высоцкая.

По ее словам, речь идет об объектах в Ирпене, Львове, Одессе и других городах. В министерстве считают, что данные учреждения могут представлять интерес для инвесторов.

Высоцкая рассказала, что Минюст в сотрудничестве с Фондом государственного имущества собрал полный пакет необходимых для продажи тюрем документов. Они были переданы в фонд, который, в свою очередь, организовывает прозрачные торги в системе ProZorro.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года глава Минюста Денис Малюська заявил, что министерство намерено начать продажу неиспользуемых тюрем и других исправительных учреждений, а деньги, вырученные с продаж, направить в бюджет.

Также сообщалось, что в министерстве назвали исправительное учреждение, которое пойдет на продажу первым.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости