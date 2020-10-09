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  • Рубль в конце недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 октября
09 октября 2020, пятница, 11:17 12
Экономика 2020-10-09T11:18:40+03:00
Українські Новини
Рубль в конце недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 октября

Рубль в конце недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 октября

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В пятницу, 9 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в четверг, 8 октября, понизился на 2 копейки и составляет 3,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 4 копейки и составляет 3,79 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 9 октября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,27 3,79
Максимальный 3,60 5,00
Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD, пока украинцы продолжают сдавать валюту.

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

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