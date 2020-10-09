Рубль в конце недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 октября

В пятницу, 9 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в четверг, 8 октября, понизился на 2 копейки и составляет 3,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 4 копейки и составляет 3,79 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 9 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,27 3,79 Максимальный 3,60 5,00 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD, пока украинцы продолжают сдавать валюту.

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

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