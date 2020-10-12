подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
ONLINE
12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

12 октября 2020, понедельник, 10:00 12
Экономика 2020-10-12T10:00:40+03:00
Українські Новини
НБУ на прошлой неделе сократил продажу валюты на межбанке в шесть раз

НБУ на прошлой неделе сократил продажу валюты на межбанке в шесть раз

Анна Рудык
НБУ, Доллар, Межбанк, Продажа доллара
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Пока гривна продолжает дорожать, Национальный банк в период с 5 по 9 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке в 5,9 раза до 8,7 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 8,2 млн долларов по единому курсу и 0,5 млн долларов используя Matching.

С начала года по единому курсу куплено 4 030,9 млн долларов, а продано – 2 578,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал – 734,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 4 509,4 млн долларов, а продано – 3 583,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Также курс доллара в Украине может снова перейти психологическую отметку в 29 гривен за доллар. 

Кроме того, эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

А уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$.

 
Больше новостей о: НБУ Доллар Межбанк Продажа доллара

Количество новых случаев коронавируса на выходных снизилось. 4 420 больных за воскресенье
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений
Новости
Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до конца года не будет "посадок" 10:00
НБУ на прошлой неделе сократил продажу валюты на межбанке в шесть раз 10:00
Рекомендация есть, но выселять необязательно. В МОН рассказали, что будет со студентами в общежитиях 09:55
Хлебокомбинат COOP Украина в Черновицкой области в первом полугодии 2020 года произвел хлебобулочной продукции на 3,3 млн грн 09:55
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
В Киеве неделя началась с огромных пробок. Какие улицы самые загруженные утром 09:32 Карта
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие 22:24
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
больше новостей
Украина на карантине 214 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok