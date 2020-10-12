НБУ на прошлой неделе сократил продажу валюты на межбанке в шесть раз

Пока гривна продолжает дорожать , Национальный банк в период с 5 по 9 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке в 5,9 раза до 8,7 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 8,2 млн долларов по единому курсу и 0,5 млн долларов используя Matching.

С начала года по единому курсу куплено 4 030,9 млн долларов, а продано – 2 578,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал – 734,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 4 509,4 млн долларов, а продано – 3 583,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Также курс доллара в Украине может снова перейти психологическую отметку в 29 гривен за доллар.

Кроме того, эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

А уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$.

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