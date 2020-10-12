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12 октября 2020, понедельник, 12:00 346
Общество 2020-10-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Киевской области: за сутки заболели 210 человек, из них — 22 ребенка

Коронавирус в Киевской области: за сутки заболели 210 человек, из них — 22 ребенка

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус.
Коронавирус.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 11 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 210 человек до 11 308, умерших - на 4 до 237.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В Киевской области по данным областного лабораторного центра 12 октября 2020 года в 10:00 официально подтверждено уже 11 308 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 965 детей и у 1 185 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки было зафиксировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 22 - у детей.

Из них 5 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 205 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

Выздоровели всего 6 695 человек, из них 549 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 96 человек, из них 9 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умер 237 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступили сообщения о 4 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 203 человека до 11 098, умерших - на 4 до 233.

Также с 12 октября, в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование: кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

Тем временем, Минобразования рекомендует отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября.

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