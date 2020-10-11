Кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах, - Радуцкий

В то время, как вузы переведут на "дистанционку" , в "красных" и "оранжевых" эпидемических зонах введут ограничения работы заведений общественного питания. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Так, он сообщил, что в "красных" и "оранжевых" зонах заведения общественного питания, рестораны и клубы должны будут закрываться с 22:00.

Отметим, что Киев, согласно обновленному списку карантинных зон, попадает в "оранжевую" зону и его коснутся вышеуказанные ограничения в случае их введения.

Также с понедельника к оранжевой зоне отнесут города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы КиКороевской области.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом.

Тем временем в Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса.

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