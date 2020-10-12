Коронавірус в Київській області: за добу захворіли 210 осіб, з них - 22 дитини

За минулу добу, 11 жовтня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 210 осіб до 11 308, померлих - на 4 до 237.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У Київській області за даними обласного лабораторного центру 12 жовтня 2020 року о 10:00 офіційно підтверджено вже 11 308 випадків захворювання на коронавірусі. В тому числі у 965 дітей та у 1 185 медичних працівників", - сказано в ньому.

За добу було зафіксовано 210 нових випадків захворювання на коронавірусі, з яких 22 - у дітей.

З них 5 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 205 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

Одужали всього 6 695 осіб, з них 549 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

За звітну добу виписано 96 осіб, з них 9 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області помер 237 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшли повідомлення про 4 летальні випадки.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася на 203 особи до 11 098, померлих - на 4 до 233.

Також з понеділка, 12 жовтня, в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

Зазначається, що в помаранчевій та червоній карантинних зонах введуть обмеження роботи закладів громадського харчування.

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