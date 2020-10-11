Коронавирус в Киевской области: заболели 203 человека, из них — 23 ребенка

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 10 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 203 человека до 11 098, умерших - на 4 до 233.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Отмечается, что в Киевской области, по данным областного лабораторного центра, на 10:00 11 октября официально подтверждено уже 11 098 случаев заболевания коронавирусом.

В том числе COVID-19 обнаружен у 943 детей и у 1 166 медицинских работников.

"Непосредственно за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 203 жителей Киевской области, из них - 23 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 15 лет", - говорится в сообщении.

10 больных были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 405 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 9 693 человека.

За сутки поступили сообщения о 4 летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умерли 4 женщины в возрасте от 36 до 75 лет).

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 233 больных с подтвержденным COVID-19.

За отчетные сутки выздоровели 172 человека, в том числе 10 детей.

За весь период выздоровели 6 599 человек, из них 540 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса.

Тем временем в Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом.

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