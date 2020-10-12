Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"

Якщо генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, яка змушена була переїхати на державну дачу в Пущі-Водиці з міркувань безпеки, не покаже результатів роботи до кінця року, її може бути звільнено з посади. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC. За його словами, з цієї причини раніше був звільнений попередній генеральний прокурор Руслан Рябошапка через пів року на посаді. "Я просто відразу сказав: "Хлопці, ми йдемо будувати країну. Йдемо міняти. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором, я ніколи не був президентом. Але ви - професіонал, йдіть. І якщо через пів року ви не покажете реальний результат, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем'єр-міністри..." - сказав Зеленський. На зауваження журналіста, що "людина тільки почала робити свою роботу", а її звільняють, президент відповів: "Ні, немає часу, розумієте? Ось і все". "Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року - дуже мало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли. І якщо зараз чинний генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку ж відповідь", - підкреслив Зеленський. Як повідомляли Українські Новини, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова користується комплексом відпочинку "Пуща-Водиця". Також у липні зарплата Венідіктової становила 47 230 гривень. Оклад генпрокурора становив 69 681 гривню, однак через обмеження вона отримала менше. Тож, Венедіктову на посаду генерального прокурора України було призначено 27 грудня.