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12 жовтня 2020, понеділок, 10:00 32
Політика 2020-10-12T11:15:55+03:00
Українські Новини
Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"

Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"

Надежда Комендантова
Генпрокурор, Володимир Зеленський, Генеральний прокурор України, звільнення, Ірина Венедіктова
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua

Якщо генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, яка змушена була переїхати на державну дачу в Пущі-Водиці з міркувань безпеки, не покаже результатів роботи до кінця року, її може бути звільнено з посади.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, з цієї причини раніше був звільнений попередній генеральний прокурор Руслан Рябошапка через пів року на посаді.

"Я просто відразу сказав: "Хлопці, ми йдемо будувати країну. Йдемо міняти. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором, я ніколи не був президентом. Але ви - професіонал, йдіть. І якщо через пів року ви не покажете реальний результат, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем'єр-міністри..." - сказав Зеленський.

На зауваження журналіста, що "людина тільки почала робити свою роботу", а її звільняють, президент відповів: "Ні, немає часу, розумієте? Ось і все".

"Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року - дуже мало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли. І якщо зараз чинний генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку ж відповідь", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова користується комплексом відпочинку "Пуща-Водиця".

Також у липні зарплата Венідіктової становила 47 230 гривень. Оклад генпрокурора становив 69 681 гривню, однак через обмеження вона отримала менше.

Тож, Венедіктову на посаду генерального прокурора України було призначено 27 грудня

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Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"
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