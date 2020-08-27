Из-за коронавируса зарплату генпрокурора Венедиктовой сократили на 22 тысячи

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая 21 авнуста уволила Холодницкого, за июль составила 47 230 гривен. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин. Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну. Зарплата указана с учетом надбавок и доплат. Согласно ограничениям из-за коронавируса Венедиктовой насчитали 47,2 тыс гривен. В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила. Как сообщали Українськi Новини, зарплата Венедиктовой за июнь составила 52 тыс. гривен. Тем временем, ее зарплата за май составила 47,2 тыс. гривен.