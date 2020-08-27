подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 06:48 262 Документ
Силовые структуры 2020-08-27T06:48:01+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса зарплату генпрокурора Венедиктовой сократили на 22 тысячи

Из-за коронавируса зарплату генпрокурора Венедиктовой сократили на 22 тысячи

Надежда Комендантова
Генпрокурор, Ирина Венедиктова, Зарплата чиновников, Зарплата чиновников на карантине
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая 21 авнуста уволила Холодницкого, за июль составила 47 230 гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.

Зарплата указана с учетом надбавок и доплат.

Согласно ограничениям из-за коронавируса Венедиктовой насчитали 47,2 тыс гривен.

В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Венедиктовой за июнь составила 52 тыс. гривен.

Тем временем, ее зарплата за май составила 47,2 тыс. гривен.

Больше новостей о: Генпрокурор Ирина Венедиктова Зарплата чиновников Зарплата чиновников на карантине

Венедиктова уволила своего советника экс-генпрокур...
Почему уволился Холодницкий, и что будет с САП и Н...
В июле зарплата Буславец превысила 54 тысячи гриве...
С июньской зарплаты Стефанишиной вычислили 6 тысяч...
В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать
В Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября
Новости
На прошлой неделе оптовые цены на помидоры и морковь снизились на 30%, — аналитик 06:30
Зарплату Холодницкого в июле урезали почти на 30 тысяч 06:18 Документ
Маски, антисептики и защитные щитки. По каким правилам заработают школы с 1 сентября 06:00
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
В НБУ дали прогноз курса гривны до конца года 05:45
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кого не коснется ограничение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok