подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 05:00 2250
Финансы 2020-10-12T05:30:04+03:00
Українські Новини
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня

Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс валют на сегодня. Фото: bank.gov.ua
Курс валют на сегодня. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 октября, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,4936
1 доллар США 28,2098
1 швейцарский франк 30,8912
10 иен 2,6634
10 российских рублей 3,6596
1 евро 33,2791

Как сообщали Українські Новини, 9 октября курс продажи доллара для платежных карт понизился по сравнению с 8 октября на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Также перед выходными доллар и евро снова обвалились.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине может снова перейти психологическую отметку в 29 гривен за доллар

Кроме того, эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Официальный курс Курс НБУ курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне курс гривны к доллару

Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю: чего...
После незначительных колебаний курс гривны укрепил...
Доллар дешевеет. Официальный курс валют на выходны...
Гривна снова укрепилась. Курс НБУ на понедельник...
Кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах, - Радуцкий
Вузы хотят перевести на "дистанционку", каникулы в школе - начать раньше, - Радуцкий
Новости
Будут ли работать банки в День защитника Украины. В НБУ дали ответ 06:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие 22:24
Кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах, - Радуцкий 19:27
В Украине стремительно дорожают помидоры 14:58
Фальшивые QR-коды воруют деньги со счетов украинцев: новая схема мошенников и как не попасться 05:30
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза" 11:45
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
больше новостей
В Минздраве назвали области с наибольшей заполненностью больниц инфицированными коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok