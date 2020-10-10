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10 октября 2020, суббота, 23:02 24
Судебная власть 2020-10-10T23:03:38+03:00
Українські Новини
САП расследует 10 дел о возможных правонарушениях бывших и действующих депутатов Рады

САП расследует 10 дел о возможных правонарушениях бывших и действующих депутатов Рады

Елена Новикова
Уголовное производство, Максим Грищук, САП, Депутаты Рады, Экс-депутат Рады
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует 10 уголовных производство по фактам возможных правонарушений бывших и действующих депутатов Верховной Рады, в то время, как Высший антикоррупционный суд до конца текущего года может вынести еще 19 приговоров.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук.

"Особенность законодательства в том, что в отношении действующих народных депутатов сведения в ЕРДР вносит только генеральный прокурор. Есть дела, когда этой нормы не было. Это фактовые дела. У нас таких более десяти", - сказал он.

Грищук не уточнил фамилии этих депутатов.

Также он отказался отвечать на вопрос о том, в отношении скольких депутатов Рады проводятся негласные розыскные действия, сославшись на тайну следствия.

Как сообщали Українськi Новини, Максим Грищук считает, что его прослушивали и продолжают это делать.

Ранее сообщалось о том, что и.о. главы САП Грищук заявляет о попытке его подкупа.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении экс-начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели, которую подозревали в коррупции.

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