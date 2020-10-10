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10 октября 2020, суббота, 13:16 510
Судебная власть 2020-10-10T13:16:48+03:00
Українські Новини
И.о. главы САП Грищук считает, что его прослушивают

И.о. главы САП Грищук считает, что его прослушивают

Елена Новикова
Прослушка, Назар Холодницкий, Максим Грищук, САП, Прослушивание, И.о главы САП
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который не ожидал такой скорой отставки Холодницкого, считает, что его прослушивали и продолжают это делать.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я уже пятый год работаю с мыслью о том, что меня кто-то "слушает". Мне нечего скрывать. Если ты выполняешь свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, то пусть "слушают". Думаю, что прослушивали и не раз, наверное, записывали и имеют какие-то записи, но за 5 лет ничего не "наслушали", - сказал Грищук.

При этом он не уточнил, кто может его прослушивать, Национальное антикоррупционное бюро или другой орган.

Вместе с тем и.о. главы САП сообщил, что у него нет конфликта с директором НАБУ Артемом Сытником.

"Идеальных отношений не существует. Видимо, и в природе такого нет. Мы работаем достаточно эффективно. Есть проблемы - общаемся с руководителями. Если надо, рядовые детективы звонят непосредственно мне и мы обсуждаем вопрос. Чтобы попасть в мой кабинет, не надо записываться заранее... Есть рабочие вопросы, где у НАБУ одно видение, а у нас другое, но нельзя говорить, что это конфликт", - подчеркнул Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий обнаружил устройство для прослушивания в своем кабинете.

Позже он заявил о попытке установления сотрудниками Национального антикоррупционного бюро еще одного прослушивающего устройства в кабинете.

Также и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа.

Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП

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