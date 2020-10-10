И.о. главы САП Грищук считает, что его прослушивают

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который не ожидал такой скорой отставки Холодницкого, считает, что его прослушивали и продолжают это делать.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я уже пятый год работаю с мыслью о том, что меня кто-то "слушает". Мне нечего скрывать. Если ты выполняешь свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, то пусть "слушают". Думаю, что прослушивали и не раз, наверное, записывали и имеют какие-то записи, но за 5 лет ничего не "наслушали", - сказал Грищук.

При этом он не уточнил, кто может его прослушивать, Национальное антикоррупционное бюро или другой орган.

Вместе с тем и.о. главы САП сообщил, что у него нет конфликта с директором НАБУ Артемом Сытником.

"Идеальных отношений не существует. Видимо, и в природе такого нет. Мы работаем достаточно эффективно. Есть проблемы - общаемся с руководителями. Если надо, рядовые детективы звонят непосредственно мне и мы обсуждаем вопрос. Чтобы попасть в мой кабинет, не надо записываться заранее... Есть рабочие вопросы, где у НАБУ одно видение, а у нас другое, но нельзя говорить, что это конфликт", - подчеркнул Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий обнаружил устройство для прослушивания в своем кабинете.

Позже он заявил о попытке установления сотрудниками Национального антикоррупционного бюро еще одного прослушивающего устройства в кабинете.

Также и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа.

Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП

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