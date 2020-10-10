И.о руководителя САП Максим Грищук: не вижу ничего плохого в легализации оружия... это дает возможность общаться на равных

И.о руководителя САП Максим Грищук: не вижу ничего плохого в легализации оружия... это дает возможность общать

21 августа САП неожиданно осталась без полноценного руководителя - в отставку подал Назар Холодницкий. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова долго не думала и в тот же день уволила его с должности. Исполняющим обязанности председателя был назначен заместитель Холодницкого, "киборг" в прошлом, Максим Грищук. Вместе с тем, нового руководителя САП должна выбрать конкурсная комиссия, которая уже сформирована и работает. Новый заместитель генерального прокурора - руководитель САП должен появиться уже в ноябре. Кто это будет - пока вопрос. При этом, международные партнеры в один голос заявляют, что это должен быть независимый конкурс и незаангажированная процедура отбора. Фактически от этого конкурса могут зависеть дальнейшие отношения Украины с МВФ и "безвиз" с ЕС. По крайней мере, об этом много говорят и пишут.

Об ожиданиях от конкурса на главу САП в интервью "Украинским Новинам" рассказал и.о. руководителя Специализированной прокуратуры Максим Грищук. Также он рассказал, будет ли подавать свою кандидатуру, как узнал об увольнении Холодницкого, рассказал о своих отношениях с Ириной Венедиктовой, Артемом Сытником, американским партнерами. Также прокурор поделился собственным видением причин отсутствия "посадок" топ-коррупционеров. Кроме того, Грищук рассказал о перспективах дела "пленок Волка", "Роттердам+" и станут ли олигархи клиентами САП и НАБУ.

В ноябре должно состояться назначение нового руководителя САП. Комиссия по отбору уже сформирована. Будете ли Вы подавать свою кандидатуру на должность руководителя САП?

Конкурс еще не объявлен, но я думаю, что это будет вопрос нескольких дней. Подержу интригу.

Ну, очевидно, что будете подавать, так как 5 лет назад вы также подавали кандидатуру на должность руководителя, однако назначили Холодницкого. При этом, вас назначили заместителем руководителя САП. Возможно, в этом году все изменится?

В принципе логический ход мыслей и развитие ситуации. Но давайте подержим интригу и дождемся официального объявления начала конкурса.

Фаворитом власти на эту должность прочат руководителя комитета ВРУ по вопросам правовой политики господина Костина. Слышали ли вы об этом?

После того, как появилась информация в СМИ, я почитал кто он такой, поскольку раньше не слышал о нем. Во время предыдущего конкурса также заранее говорили о том, кто должен быть назначен и называли фамилии и говорили, что это фаворит от власти, а в результате такого не произошло.

Может ли быть руководителем САП - политик?

Руководителем САП должен быть незаангажированный и независимый человек, который сможет принимать решения в соответствии с законодательством, независимо от того, какая фамилия находится в документе под названием "подозрение" или каком-то другом. Поэтому, такие качества у человека должны быть.

Как вы узнали о том, что Назар Холодницкий подает в отставку? Он как-то об этом предупреждал?

Интересно узнал. В это время я был в отпуске. Мы с семьей отдыхали в Вилково (Одесская область). Мы как раз вдоль Дуная шли на лодке и мне начали звонить со словами, что есть такая ситуация.

То есть Вас не предупреждал Назар Иванович?

Были слухи, предпосылки. Это не было какой-то такой неожиданностью, только неожиданность была по времени. Тем не менее, я думал, что это будет чуть позже. Поэтому я был вынужден прервать свой отпуск.

Скучает ли команда САП по Холодницкому?

У нас нет времени грустить. Мы же не приходили сюда, чтобы грустить или что-то такое. Есть работа, есть ежедневные задачи и все. Мы общаемся с Назаром Ивановичем. Поддерживаем отношения.

Советуетесь по рабочим вопросам?

Нет, только по жизненным. Об отдыхе можем поговорить или о футболе.

Какие у вас отношения с генпрокурором Ириной Венедиктовой?

Рабочие. В силу занимаемой должности.

Все ли она правильно делает на своем посту?

Давать оценку неэтично.

Принимаете ли Вы участие в совещаниях, которые Венедиктова собирает?

В тех, которые не касаются САП, мы не принимаем участия. У нас не было еще таких совещаний. Были совещания, при нашем участии, относительно тех производств, которые нам передавали из Офиса Генерального прокурора. В начале недели было совещание с участием Ирины Валентиновны, но это касалось конкурса на должность руководителя САП. Действующим законодательством у нас урегулированы отношения с Генеральной прокуратурой таким образом, что мы максимально независимы.

Часто ли Вам звонит Венедиктова?

У нас нет такого, чтобы мы общались по телефону каждый день по несколько раз, но езжу я туда часто в силу того, что нужно подписывать документы. Мы договариваемся о времени и я подъезжаю для подписи документов.

Не возникает ли проблем с подписью?

Если сравнивать с тем, как было раньше, когда мы все подписывали здесь на месте в САП и это занимало мало времени, то сейчас есть очевидные неудобства, сложности, в том числе и потому что эти документы могут увидеть другие лица.

Какие это документы?

Это первичные документы. А вот с другими процессуальными документами, где генеральный прокурор лично должен подписывать, то она их отчитывает лично перед тем, как подписать. То есть, там, где, например, НСРД или там где есть тайна, то только она непосредственно подписывает.

И пока не было проблем с подписью?

Сейчас подписание документов занимает немного больше времени, чем, например, как это было раньше.

Недавно Ирина Венедиктова попала в скандал с государственной дачей в Пуще-Водице. Я не буду углубляться в нюансы, но спрошу - как вы считаете, может ли генеральный прокурор позволить себе проживать на государственной даче? Как она должна была поступить в этой ситуации? Как бы вы поступили?

Возможно, там были какие-то вопросы в части безопасности, мне это неизвестно. Я бы не жил на такой даче. Мне больше нравятся небольшие загородные дома, которых вокруг Киева тысячи или десятки тысяч.

В одном из интервью Ирина Венедиктова сказала, что САП - неэффективный орган. Разделяете такую ​​точку зрения?

Не согласен с таким мнением. Считаю, что мы эффективно работаем и доказываем нашу эффективность ежедневно в тех процессуальных документах, которые мы подписываем, в суде, сообщая о подозрении, поддерживая государственное обвинение.

Но, общество требует посадок. Причем, не простых судей, заместителей, помощников и т.д., а топ-коррупционеров. Неужели у нас на топ-коррупцию иммунитет? Когда будут топ-посадки?

Последний год работы Высшего антикоррупционного суда показал, что нет ни у кого иммунитета, а необходимость в соблюдении полного процесса для того, чтобы потом не было вопросов и возможности оспаривать и нивелировать всю ту работу, которая имела место. У общества есть большой запрос на справедливость, и мы с этим согласны. В настоящее время у нас есть 19 приговоров, а дела по топ-коррупции пока слушаются в суде на разных стадиях. Процесс идет и он непрерывный.

Когда можно ожидать первого приговора по топ-коррупционерам? Есть ли надежда, что это произойдет в этом году?

Есть надежда, что будет быстрое рассмотрение и до конца года мы получим такое же количество приговоров, как мы имеем сейчас. Но, прогноз дело неблагодарное. Как будет по конкретному делу, никто не скажет, потому что есть разные обстоятельства, которые даже суд не может предсказать. Например, кто-то заболел. Это жизнь.

Хорошо, по какому топ-коррупционеру приговор ближе всего?

Все прокуроры, которые ходят в суд стараются не затягивать и поскорее довести эти дела до логического завершения - приговора. Есть другие обстоятельства, когда сторона защиты использует механизмы, чтобы затянуть процесс. Это такая тактика защиты и мы пытаемся противодействовать таким попыткам. Мы делаем все возможное, чтобы это ускорить.

Какие у вас отношения с Артемом Сытником?

Нормальные. Рабочие. Мы общаемся в пределах необходимости, в основном по работе.

Все мы помним историю, когда Назара Холодницкого ставили на "прослушку" в НАБУ - аквариум с рыбками. Вас не прослушивают, как думаете? В принципе, аквариума у ​​вас в кабинете не вижу, но все же?

Я уже пятый год работаю с мыслью о том, что меня кто-то "слушает". Мне нечего скрывать. Если ты выполняешь свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, то пусть "слушают". Думаю, что прослушивали и не раз, наверное, записывали и имеют какие-то записи, но за 5 лет ничего "ненаслушали".

Можете по пятибалльной шкале оценить уровень сегодняшнего сотрудничества между САП и НАБУ?

Идеальных отношений не существует. Видимо, и в природе такого нет. Мы работаем достаточно эффективно. Есть проблемы - общаемся с руководителями. Если надо, рядовые детективы звонят непосредственно мне и мы обсуждаем вопрос. Чтобы попасть в мой кабинет, то не надо записываться заранее.

Существуют ли у вас конфликтные ситуации с Сытником?

Есть рабочие вопросы, где у НАБУ одно видение, а у нас другое, но нельзя говорить, что это конфликт.

Общаетесь ли Вы с американскими партнерами?

Общаемся в рамках совместной программы о сотрудничестве и поддержке. Сейчас продолжаются работы по подготовке договора о сотрудничестве и поддержке в части помощи посольства США в работе САП. Ранее они нам помогали, обеспечив тренинг наших прокуроров, оказывали техническую помощь.

Давали ли американцы вам любые поручения в работе?

Нет.

Как Вы оцениваете решение Конституционного суда по Артему Сытнику?

Не буду давать оценку суда, прокурору это запрещено. Решение о назначении Сытника было принято раньше. Это (решение КС, - ред.) больше касается следующей процедуры и последующего назначения нового руководителя. Считаю, что есть необходимость во внесении изменений в законодательство.

То есть, сейчас он может занимать должность директора НАБУ?

По моему мнению, решение КСУ будет касаться назначения уже следующего руководителя (НАБУ).

Можно ли говорить о независимости НАБУ после решения КС относительно отдельных положений Закона "О Национальном бюро"?

Поставим вопрос по-другому - почему раньше таких вопросов не возникало, а возникли сейчас, через 5 лет? Мы привыкли работать в сложных условиях, когда наши действия постоянно оспаривают, ставятся под сомнение. Мы уже прошли этап, когда отменяли полномочия НАБУ в части представительства интересов в суде, потом отменяли статью - незаконное обогащение. Сейчас, насколько знаю, опять поднимается вопрос о конституционности уже новой нормы. То есть этот процесс длительный и бесконечный. Это постоянная борьба. Когда мы шли на эту работу, никто не говорил, что будет легко.

Как вы считаете, должно ли НАБУ функционировать отдельно или как подразделение в составе другого правоохранительного органа?

Я вообще не вижу проблемы в том, что НАБУ функционирует так, как оно функционирует. Это специализированный правоохранительный орган и должен действовать отдельно с точки зрения своих уникальных полномочий - борьба с коррупцией. Поэтому, можно создавать много теорий, как оно должно работать или улучшать до бесконечности, но в настоящее время антикоррупционная структура выстроена и работает и эффективно демонстрирует результаты - уже есть приговоры с реальными сроками.

Не считаете ли Вы, что у нас в Украине много правоохранительных органов?

Есть страны, где есть больше правоохранительных органов. У нас проблема в том, что есть закон, но он не выполняется. Если бы все правоохранительные органы должным образом выполняли полномочия, то эффективность была бы выше. Есть проблема в подследственности, когда все органы пытаются показать свою эффективность и результативность, но это создает проблемы в будущем по этим делам. Я считаю, что это исправится несколькими оправдательными приговорами в будущем и судебной практикой.

Недавно антикоррупционного активиста Виталия Шабунина признали виновным в совершении административного коррупционного правонарушения. Он несвоевременно подал декларацию и получил по решению суда штраф. Удивило ли вас это решение суда?

Обсуждать решения судов не в нашей компетенции, но - есть закон, который один для всех. В части того, справедливо ли это и есть ли в этом общественная опасность? Есть разная судебная практика по этому поводу.

Вы с ним общаетесь? Потому что с Холодницким у него отношения не заладились и они не нашли общего языка.

Видимо, последний раз мы общались в 2018 году. Однако считаю, что общественные организации, которые осуществляют общественный контроль органов власти, должны быть обязательно. Это нормально, когда общественные организации указывают на недостатки.

Часто ли вы проходите тестирование на COVID-19?

Несколько раз уже проходил. Последний раз в августе. Все разы отрицательный результат.

Были ли случаи заболевания на коронавирус среди работников САП?

Было три случая, которые подтвердились. Каждый раз мы определяем круг контактных лиц, работники проходят тестирование.

То есть на самоизоляцию САП не ходила ни разу?

Не ходила. САП работает. Если у тебя есть симптомы, ты обязан идти на самоизоляцию и сдавать тест, так и делалось.

Я слышал, что недавно на коронавирус заболел директор НАБУ. Вы с ним не контактировали перед этим?

Мы общались в телефонном режиме. Насколько мне известно - он уже выздоровел.

Много ли у вас дел по действующим народным депутатам?

Особенность законодательства в том, что в отношении действующих народных депутатов сведения в ЕРДР вносит только генеральный прокурор. Есть дела, когда этой нормы не было. Это фактовые дела. У нас таких более десяти.

Много ли НСРД проводится в отношении действующих народных депутатов?

Это тайна следствия.

Были опубликованы факты получения неправомерных выгод действующими нардепами. Например, Александр Юрченко. Была ли в курсе ситуации по нему генеральный прокурор? Знала ли она, что происходят такие-то и такие-то действия?

Она подписывала определенные документы в отношении него.

Правда ли, что генпрокурор сначала отказывалась это делать?

Генеральному прокурору доложили о ситуации, предоставили необходимые материалы и документы были подписаны.

Ведется ли расследование в отношении нардепа Халимона?

Сейчас НАБУ проводит соответствующее расследование.

Какие дела по топ-коррупционерам Вы считаете перспективными, а какие нет?

Вопрос риторический. Все дела, которые мы регистрируем, на первичной стадии - перспективные с точки зрения процессуального расследования.

Перспективное ли дело по пленкам председателя ОАСК Вовка?

В настоящее время оно расследуется, назначены экспертизы.

ВСП отказал в отстранении и обращении в суд. Будет ли повторное ходатайство в Совет правосудия?

Если будут основания. Мы пока не обращались.

Еще одно громкое дело. "Роттердам +". После закрытия дела поднялся "хайп". ВАКС признал законным закрытие дела, однако была подана апелляционная жалоба. При этом, появилась новая экспертиза, которая подтвердила убытки. Почему так произошло, что дело было закрыто?

Отменить постановление прокурора о прекращении в соответствии с ч. 6 ст. 36 УПК Украины может только руководитель САП или Генеральный прокурор. Также постановление можно обжаловать в судебном порядке.

Я не прокурор по этому делу. Мне известно, что это постановление было обжаловано в суде и подали апелляцию. Окончательное решение будет принято судом апелляционной инстанции.

А почему закрыли?

Согласно информации, которую я имею, дело закрыто из-за того, что прокурор не усмотрел возможности доказательства виновности, в том числе и по убыткам в понимании УПК Украины вне разумного сомнения.

А то, что есть новая экспертиза по делу, не меняет ситуацию?

Буквально недавно появилась информация, что есть новая экспертиза. Нужно ее изучить.

С этой экспертизой НАБУ не обращалось в САП?

Нет. Ничего не показывали.

Если суд признает незаконным постановление о закрытии дела, следствие будет возобновлено?

Если будет решение суда - будем расследовать.

Фигурируют ли в делах НАБУ и САП олигархи?

Слово фигурируют не является выражением процессуального статуса лица в уголовном производстве. Есть дела в отношении лиц, где есть подозреваемые, а есть дела по фактам.

Есть ли дела по фактам совершения преступлений такими лицами, как Ахметов, Коломойский и другими?

У нас есть дело по "Укрнафте", по "Приватбанку". Процессуальное решение по результатам оценки доказательств принимает прокурор.

Сытник говорил, что НАБУ приблизилось к подозрению Коломойскому по делу "Привата"...

Насколько мне докладывали - досудебное расследование продолжается.

Пытались ли Вас подкупить?

Скажем так - пытались. Это было достаточно завуалировано сказано. Когда был такой разговор, некие тонкие намеки, я сразу же это отсек. И больше к таким разговорам не возвращались.

Сядет ли Порошенко?

Я бы не акцентировал внимание на одном конкретном фамилии. Если лицо совершило уголовное преступление, то оно обязательно должнонести ответственность. Если есть достаточно доказательств, что лицо виновно, то мы будем соответственно реагировать.

Какое у вас хобби вне работы?

Путешествия. Люблю путешествовать. Горы - моя стихия. Формирую группу таких, как я, и в путешествие. Я регулярно стараюсь вырваться в горы, когда есть время.

Из последних путешествий, какое больше всего запомнилось?

Если серьезное, то Монблан. Были планы по Кавказу, но коронавирус помешал.

Счастье в деньгах или в их количестве?

В свободном времени и семье.

Ваше отношение к легализации марихуаны и проституции?

Я - за легализацию короткоствольного оружия. А по проституции и наркотикам, то вопрос стоит так - если невозможно контролировать или полностью приостановить, то это надо определенным образом либо легализовать полностью,либо в определенных рамках.

Вы - сторонник легализации оружия. Не боитесь, что в таком случае может быть разгул преступности?

Вообще нет. В АТО у меня был опыт общения с людьми, которые имеют оружие. По моему мнению, равенство людей заключается и в равной возможности иметь оружие - это дает возможность общаться на равных между собой. Если будет возможность это законно сделать, то не вижу в этом ничего плохого.

О чем больше всего жалеете в должности?

Сожалению, что нет свободного времени. Невозможность на долгое время поехать где-то с семьей. Личная жизнь немного страдает, а так - работаем.

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