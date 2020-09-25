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  • Отсутствует состав преступления. САП закрыла дело против Кондзели по подозрению в коррупции
25 сентября 2020, пятница, 11:00 135
Политика 2020-09-25T12:30:04+03:00
Українські Новини
Отсутствует состав преступления. САП закрыла дело против Кондзели по подозрению в коррупции

Отсутствует состав преступления. САП закрыла дело против Кондзели по подозрению в коррупции

Анна Рудык
Коррупция, САП, Офис президента, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото c личной страницы в Facebook
Светлана Кондзеля. Фото c личной страницы в Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели по подозрению в коррупции в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом Кондзеля и ее адвокат Константин Грицишен сообщили в интервью Українським Новинам.

"В июне прокурор принимает решение – закрыть уголовное производство по статье 369 Уголовного кодекса в связи с неустановлением достаточных доказательств для установления виновности человека в суде и возможности их получить. Это реабилитирующее обстоятельство", - сообщил адвокат.

При этом Кондзеля добавила, что дело в части коррупции закрыли в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

"Уголовное производство по коррупционной статье 369 закрыли в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Это решение прокурора. Описывая по сути в постановлении отсутствие состава преступления, прокурор говорит, что не было умысла, не было признаков объективной стороны. Этим постановлением эпизод в отношении меня и других закрывается в связи с невозможностью доказать вину, а само уголовное производство закрывается в связи с отсутствием состава преступления. То есть в одном постановлении присутствует фактически два решения", - отметила Кондзеля.

Адвокат добавил, что с таким решением защита не согласилась и обжаловала постановление прокурора о закрытии, так как Кондзеля никакого преступления не совершала и поэтому в ее действиях отсутствует состав преступления, а не то, что сторона обвинения не смогла в отношении ее доказать совершение этого коррупционного преступления.

"И судья Соломенского районного суда г. Киева своим решением отменил это постановление прокурора", - подчеркнул адвокат.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели заявляет, что САП передавала дело против нее в полицию, но Генеральная прокуратура вернула его обратно в НАБУ.

Ране прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл один из эпизодов по делу в отношении Кондзели, которая подозревается в попытке мошенничества.

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