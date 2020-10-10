САП прогнозирует вынесение еще 19 приговоров до 2021, - Грищук

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который выступил за легализацию оружия в Украине, прогнозирует, что Высший антикоррупционный суд до конца текущего года вынесет еще 19 приговоров.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"У общества есть большой запрос на справедливость, и мы с этим согласны. В настоящее время у нас есть 19 приговоров, а дела по топ-коррупции пока слушаются в суде на разных стадиях. Процесс идет и он непрерывный," — сказал Грищук.

Он надеется на быстрое рассмотрение дел антикоррупционным судом.

"Есть надежда, что будет быстрое рассмотрение и до конца года мы получим такое же количество приговоров, как мы имеем сейчас. Но, прогноз — дело неблагодарное. Как будет по конкретному делу, никто не скажет, потому что есть разные обстоятельства, которые даже суд не может предсказать. Например, кто-то заболел. Это жизнь", — добавил Грищук.

По его словам, все прокуроры, которые ходят в суд, стараются не затягивать рассмотрение дел и поскорее довести их до логического завершения — приговора.

Как сообщали Українські Новини, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении экс-начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели, которую подозревали в коррупции.

Также сообщалось, что в конце сентября САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой арестовать имущество президента авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне.

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