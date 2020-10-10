И.о. главы САП Грищук заявляет о попытке его подкупа

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который выступает за легализацию оружия, заявляет, что его пытались подкупить.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Скажем так - пытались. Это было достаточно завуалировано сказано. Когда был такой разговор, некие тонкие намеки, я сразу же это отсек", - сказал Грищук.

По его словам, после этого больше к таким разговорам не возвращались.

Грищук не уточнил, кто его пытался подкупить и о какой сумме шла речь.

Как сообщали Українськi Новини, Максим Грищук считает, что его прослушивали и продолжают это делать.

Кроме того, экс-глава САП Назар Холодницкий заявлял о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

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