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10 октября 2020, суббота, 20:24 60
Судебная власть 2020-10-10T21:00:02+03:00
Українські Новини
И.о. главы САП Грищук заявляет о попытке его подкупа

И.о. главы САП Грищук заявляет о попытке его подкупа

Елена Новикова
Подкуп, Максим Грищук, САП, И.о главы САП, Попытка подкупа
Деньги
Деньги

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который выступает за легализацию оружия, заявляет, что его пытались подкупить.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Скажем так - пытались. Это было достаточно завуалировано сказано. Когда был такой разговор, некие тонкие намеки, я сразу же это отсек", - сказал Грищук.

По его словам, после этого больше к таким разговорам не возвращались.

Грищук не уточнил, кто его пытался подкупить и о какой сумме шла речь.

Как сообщали Українськi Новини, Максим Грищук считает, что его прослушивали и продолжают это делать.

Кроме того, экс-глава САП Назар Холодницкий заявлял о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

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