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21 августа 2020, пятница, 12:40 76
Судебная власть 2020-08-21T13:00:02+03:00
Українські Новини
Холодницкий заявляет о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015

Холодницкий заявляет о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015

Анна Рудык
Подкуп, НАБУ, Назар Холодницкий, САП
Холодницкий
Холодницкий

Бывший специализированный антикоррупционный прокуратур Назар Холодницкий, которого сегодня, 21 августа, уволила генпрокурор Ирина Венедиктова в связи с его рапортом, заявляет о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015 года. 

Об этом он сообщил в прощальном заявлении в Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала деятельности САП и НАБУ было 5 попыток нашего подкупа, в том числе в июле за 5 млн долларов", - написал он. 

Все 5 попыток, по его словам, были безуспешными, подозреваемые задержаны и привлечены к ответственности. 

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 21 августа, бывший заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку.

Также ранее правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

 
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