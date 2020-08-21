Холодницкий заявляет о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015

Бывший специализированный антикоррупционный прокуратур Назар Холодницкий, которого сегодня, 21 августа, уволила генпрокурор Ирина Венедиктова в связи с его рапортом, заявляет о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015 года.

Об этом он сообщил в прощальном заявлении в Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала деятельности САП и НАБУ было 5 попыток нашего подкупа, в том числе в июле за 5 млн долларов", - написал он.

Все 5 попыток, по его словам, были безуспешными, подозреваемые задержаны и привлечены к ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 21 августа, бывший заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку.

Также ранее правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

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