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10 октября 2020, суббота, 13:55 22
Судебная власть 2020-10-10T14:11:24+03:00
Українські Новини
И.о. главы САП Грищук за легализацию оружия

И.о. главы САП Грищук за легализацию оружия

Елена Новикова
Максим Грищук, САП, Легализация проституции, Легализация оружия, И.о главы САП, Легализация легких наркотиков
Максим Грищук. Фото: facebook.com/makcum.gryshchuk
Максим Грищук. Фото: facebook.com/makcum.gryshchuk

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП, выступает за легализацию короткоствольного оружия.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я - за легализацию короткоствольного оружия... В АТО у меня был опыт общения с людьми, которые имеют оружие. По моему мнению, равенство людей заключается и в равной возможности иметь оружие - это дает возможность общаться на равных между собой. Если будет возможность это законно сделать, то не вижу в этом ничего плохого", - сказал Грищук.

Также он не против легализации проституции и легких наркотиков, если невозможно взять под контроль эти сферы.

"По проституции и наркотикам вопрос стоит так - если невозможно контролировать или полностью приостановить, то это надо определенным образом либо легализовать полностью либо в определенных рамках", - добавил Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации проституции.

Ранее Ирина Венедиктова рассказала, что думает о легализации проституции и марихуаны.

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