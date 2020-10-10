И.о. главы САП Грищук за легализацию оружия

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП, выступает за легализацию короткоствольного оружия.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я - за легализацию короткоствольного оружия... В АТО у меня был опыт общения с людьми, которые имеют оружие. По моему мнению, равенство людей заключается и в равной возможности иметь оружие - это дает возможность общаться на равных между собой. Если будет возможность это законно сделать, то не вижу в этом ничего плохого", - сказал Грищук.

Также он не против легализации проституции и легких наркотиков, если невозможно взять под контроль эти сферы.

"По проституции и наркотикам вопрос стоит так - если невозможно контролировать или полностью приостановить, то это надо определенным образом либо легализовать полностью либо в определенных рамках", - добавил Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации проституции.

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