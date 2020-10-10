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10 октября 2020, суббота, 16:33 110
Верховная Рада и партии 2020-10-10T16:33:37+03:00
Українські Новини
У народного депутата от "Батькивщины" диагностировали COVID-19

У народного депутата от "Батькивщины" диагностировали COVID-19

Константин Долгий
Верховная Рада Украины, ВО Батькивщина, Сергей Евтушок, Коронавирус в Раде, Пандемия коронавируса
Сергей Евтушок. Фото: Сергій Євтушок / Facebook
Сергей Евтушок. Фото: Сергій Євтушок / Facebook

В то время в Украине продолжается снижаться количество проведенных ПЦР-тестов на наличие COVID-19, коронавирусом нового типа заразился народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Евтушок.

Как передают Українські Новини, об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, на протяжении последней недели у него не проявляются никакие симптомы заражения коронавируса, однако контрольный ПЦР-тест, сделанный накануне, показал положительный результат.

"Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты", — написал Евтушок.

Он также добавил, что теперь пришла его очередь бороться с новым вирусом, из-за чего он перешел на режим самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, 6 октября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что среди депутатов 22 человека больны коронавирусом.

Также сообщалось, что накануне о своем заражении коронавирусом заявили депутаты Игорь Палица и Нестор Шуфрич.

Кроме того, у лидера "Слуги народа" Александра Корниенко диагностировали COVID-19.

А народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила о повторном случае заражения коронавирусом.

Больше новостей о: Верховная Рада Украины ВО Батькивщина Сергей Евтушок Коронавирус в Раде Пандемия коронавируса

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