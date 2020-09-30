Повторное заражение коронавирусом выявили у депутата "Европейской солидарности" Зинкевич

В то время как Верховная Рада отложила проведение заседаний из-за вспышки COVID-19 среди народных депутатов, повторное заражение коронавирусом нового типа подтвердили у Яны Зинкевич из "Европейской солидарности".

Как передают Українські Новини, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

По словам Зинкевич, в среду, 30 сентября, она вместе со своими коллегами по фракции сдала анализы на коронавирус. Результат теста оказался положительный.

"Я уже болелf один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче", — написала Зинкевич.

Депутат также напомнила, что в первый раз заболевание протекало тяжело из-за чего медики прописали ей кислородное обеспечение.

Зинкевич обратилась ко всем, с кем она контактировала в последние дни, и призвала их обратиться к медикам для сдачи теста на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом нового типа.

Также сообщалось, что COVID-19 выявили у главы парламентской фракции "Голос" Киры Рудык.

Кроме того, Татьяна Грищенко из "Слуги народа" также заразилась коронавирусом.

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