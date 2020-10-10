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10 октября 2020, суббота, 11:26 986
Медицина 2020-10-10T11:45:01+03:00
Українські Новини
Количество проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 продолжает снижаться

Количество проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 продолжает снижаться

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, Распространение коронавируса, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

9 октября было проведено 31 795 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 2,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 26 331 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10,9% больше по сравнению с 8 октября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 58 126 тестирований, из них 31 795 исследований методом ПЦР, а также 26 331 - методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 555 887 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 10 октября поступило 5 916 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 324 914 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новин, в Украине рекордно выросло количество госпитализированных с коронавирусом — 990 человек за сутки.

Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на проведение тестирований на коронавирус методом ПЦР в частных лабораториях за счет государственного бюджета.

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