Количество проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 продолжает снижаться

9 октября было проведено 31 795 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 2,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 26 331 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10,9% больше по сравнению с 8 октября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 58 126 тестирований, из них 31 795 исследований методом ПЦР, а также 26 331 - методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 555 887 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 10 октября поступило 5 916 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 324 914 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новин, в Украине рекордно выросло количество госпитализированных с коронавирусом — 990 человек за сутки.

Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на проведение тестирований на коронавирус методом ПЦР в частных лабораториях за счет государственного бюджета.

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