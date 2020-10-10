У народного депутата від "Батьківщини" діагностували COVID-19

У той час в Україні триває знижуватися кількість проведених ПЛР-тестів на наявність COVID-19, коронавірусом нового типу заразився народний депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Євтушок.

Як передають Українські Новини, про це депутат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами депутата, протягом останнього тижня у нього не виявляються жодні симптоми зараження коронавірусом, проте контрольний ПЛР-тест, зроблений напередодні, показав позитивний результат.

"Дуже радий, що сім'я легше і швидше перенесла все це, дружина з донькою вже мають негативні тести", - написав Євтушок.

Він також додав, що тепер прийшла його черга боротися з новим вірусом, через що він перейшов на режим самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що серед депутатів 22 людини хворі коронавірусом.

Також повідомлялося, що напередодні про своє зараження коронавірусом заявили депутати Ігор Палиця та Нестор Шуфрич.

Крім того, у лідера "Слуги народу" Олександра Корнієнка діагностували COVID-19.

А народний депутат від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила про повторний випадок зараження коронавірусом.

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