підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 жовтня 2020, субота, 16:38 3
Політика 2020-10-10T16:45:01+03:00
Українські Новини
У народного депутата від "Батьківщини" діагностували COVID-19

У народного депутата від "Батьківщини" діагностували COVID-19

Константин Долгий
Верховна Рада України, Всеукраїнське об'єднання
Сергій Євтушок. Фото: Сергій Євтушок / Facebook
Сергій Євтушок. Фото: Сергій Євтушок / Facebook

У той час в Україні триває знижуватися кількість проведених ПЛР-тестів на наявність COVID-19, коронавірусом нового типу заразився народний депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Євтушок.

Як передають Українські Новини, про це депутат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами депутата, протягом останнього тижня у нього не виявляються жодні симптоми зараження коронавірусом, проте контрольний ПЛР-тест, зроблений напередодні, показав позитивний результат.

"Дуже радий, що сім'я легше і швидше перенесла все це, дружина з донькою вже мають негативні тести", - написав Євтушок.

Він також додав, що тепер прийшла його черга боротися з новим вірусом, через що він перейшов на режим самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що серед депутатів 22 людини хворі коронавірусом.

Також повідомлялося, що напередодні про своє зараження коронавірусом заявили депутати Ігор Палиця та Нестор Шуфрич.

Крім того, у лідера "Слуги народу" Олександра Корнієнка діагностували COVID-19.

А народний депутат від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила про повторний випадок зараження коронавірусом.

Більше новин про: Верховна Рада України Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Сергій Євтушок коронавірус в Раді Пандемія коронавірусу

Проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фон...
COVID-19 в Раді: Палиця і Шуфрич заразилися корона...
Депутати від "Батьківщини" в Раді робили селфі з м...
У "Батьківщині" спростували інформацію про підключ...
В.о. голови САП Грищук за легалізацію зброї
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19
Новини
“Батьківщина” проконтролює реконструкцію скверу ім. Чкалова на прохання киян 16:46
У народного депутата від "Батьківщини" діагностували COVID-19 16:38
Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт 15:58
Труханов передав Іверському монастирю право постійного користування ділянкою на 2 га землі 15:31
В.о. глави САП Грищук не жив би на держдачі, як Венедіктова 15:08
більше новин
Екс-голова Вищої ради юстиції пропонує карати активістів за втручання в роботу суддів 10:24
В Україні за підтримки Ярославського створюють власний апарат ШВЛ світового рівня, — ЗМІ 15:24
Справу "смотрящого" Комарницького та забудови "Поділ Гранд Вінтаж" зам’яли після втручання Єрмака і Зеленського, – Гео Лерос 16:50
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Лічильники мають бути безкоштовно встановлені для всіх малозабезпеченних киян, - Шлапак 09:57
більше новин
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Черга людей для здачі тесту на коронавірус. Фото: Главком
З самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків бажаючих здати ПЛР-тест 09:58
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" 12:27
Наступного тижня на українців чекає три вихідних 06:00
У боротьбі з епідемією потрібен ручний "військовий" режим, - Ігор Палиця 12:43
більше новин
В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok