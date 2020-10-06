подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 октября 2020, вторник, 19:45 264
Верховная Рада и партии 2020-10-06T19:49:23+03:00
Українські Новини
22 депутата Рады болеют коронавирусом, – Разумков

22 депутата Рады болеют коронавирусом, – Разумков

Александр Савич
Верховная Рада, Депутаты Рады, Дмитрий Разумков, Коронавирус в Раде
22 депутата ВР болеют коронавирусом
22 депутата ВР болеют коронавирусом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на данный момент коронавирусной инфекцией болеют 22 депутата, в то время как ранее сообщалось, что в Верховной Раде депутаты Палица и Шуфрич заболели коронавирусом

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня, 22 лица – народных депутата Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID-19", – сказал он.

Всего, по словам спикера Рады, 52 депутата за весь период карантина или переболели, или болеют коронавирусом.

Как сообщали Українські новини, коронавирусную инфекцию выявили у лидера партии "Слуга народа" Корниенко.

Также сообщалось, что повторное заражение коронавирусом выявили у депутата "Европейской солидарности" Зинкевич.

Кроме того, в конце сентября COVID-19 диагностировали и у "Слуги народа" Грищенко.

Также Верховная Рада ушла на карантин, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди парламентариев на фоне увеличившегося количества подтвержденных случаев заражения.

Больше новостей о: Верховная Рада Депутаты Рады Дмитрий Разумков Коронавирус в Раде

Журналистов снова допустили в Раду после карантинн...
Рада запретила близким лицам работать помощниками ...
Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в ...
COVID-19 в Раде: Палица и Шуфрич заразились корона...
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе
ГосЧС ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала
Новости
Дождевую канализацию Винницы надо немедленно модернизировать, – Кудлаенко 19:47
Школа на карантине. Фото: Pixabay
В лицее под Киевом, где умер директор, не знают, как в официальной версии учителя превратились в "заболевшего шестиклассника" 19:46
22 депутата Рады болеют коронавирусом, – Разумков 19:45
Еще 17 классов в Киеве перевели на "дистанционку" из-за коронавируса 19:15
Король Таиланда Рама Х помиловал 16 заключенных украинцев по случаю своего дня рождения 18:57
больше новостей
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
больше новостей
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе 12:10
больше новостей
В Киеве зафиксировали более 25 тыс. случаев коронавируса с начала пандемии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok