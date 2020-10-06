22 депутата Рады болеют коронавирусом, – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на данный момент коронавирусной инфекцией болеют 22 депутата, в то время как ранее сообщалось, что в Верховной Раде депутаты Палица и Шуфрич заболели коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня, 22 лица – народных депутата Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID-19", – сказал он.

Всего, по словам спикера Рады, 52 депутата за весь период карантина или переболели, или болеют коронавирусом.

Как сообщали Українські новини, коронавирусную инфекцию выявили у лидера партии "Слуга народа" Корниенко.

Также сообщалось, что повторное заражение коронавирусом выявили у депутата "Европейской солидарности" Зинкевич.

Кроме того, в конце сентября COVID-19 диагностировали и у "Слуги народа" Грищенко.

Также Верховная Рада ушла на карантин, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди парламентариев на фоне увеличившегося количества подтвержденных случаев заражения.

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