22 депутата Рады болеют коронавирусом, – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на данный момент коронавирусной инфекцией болеют 22 депутата, в то время как ранее сообщалось, что в Верховной Раде депутаты Палица и Шуфрич заболели коронавирусом. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, передают Українськi Новини. "По состоянию на сегодня, 22 лица – народных депутата Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID-19", – сказал он. Всего, по словам спикера Рады, 52 депутата за весь период карантина или переболели, или болеют коронавирусом. Как сообщали Українські новини, коронавирусную инфекцию выявили у лидера партии "Слуга народа" Корниенко. Также сообщалось, что повторное заражение коронавирусом выявили у депутата "Европейской солидарности" Зинкевич. Кроме того, в конце сентября COVID-19 диагностировали и у "Слуги народа" Грищенко. Также Верховная Рада ушла на карантин, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди парламентариев на фоне увеличившегося количества подтвержденных случаев заражения.