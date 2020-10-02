подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 10:53 78
Верховная Рада и партии 2020-10-02T11:00:01+03:00
Українські Новини
COVID-19 в Раде: Палица и Шуфрич заразились коронавирусом

COVID-19 в Раде: Палица и Шуфрич заразились коронавирусом

Константин Долгий
Игорь Палица, Нестор Шуфрич, Верховная Рада Украины, Коронавирус в Раде, Пандемия коронавируса
Верховная Рада в масках. Фото: Українські Новини
Верховная Рада в масках. Фото: Українські Новини

В то время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что заразился коронавирусом, COVID-19 выявили еще у двоих народных депутатов Верховной Рады — Нестор Шуфрич от ОПХЖ и Игорь Палица от "За майбутнє".

Как передают Українські Новини, об этом они заявили в четверг, 1 октября, в эфире ток-шоу на канале "1+1″.

По словам Палицы, он решил сделать тест на коронавирус, когда узнал, что контактировал с ранее зараженными COVID-19 людьми. Тест дал положительный результат, однако депутат отмечает, что у него нет никаких симптомов.

"Ничего страшного нет. У меня каких-либо симптомов. Начал профилактическое лечение", — сказал Палица.

Народный депутат Нестор Шуфрич, в свою очередь, отметил, что сдал четыре теста на коронавирус. Результат первого из них дал положительный тест, однако следующие три оказались негативными.

Шуфрич заявил, что в понедельник сделает еще один тест на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, ранее о заражении коронавирусом заявила народный депутат Яна Зинкевич от "Европейской солидарности". Это второй раз, когда она болеет COVID-19.

Также сообщалось, что депутату "Слуги народа" Татьяне Грищенко также поставили диагноз COVID-19. А вот ее коллега - Сергей Нагорняк - сообщил об успешном выздоровлении.

Кроме того, пятому президенту Украины Петру Порошенко накануне поставили диагноз COVID-19.

Больше новостей о: Игорь Палица Нестор Шуфрич Верховная Рада Украины Коронавирус в Раде Пандемия коронавируса

COVID-19 выявили у лидера партии "Слуга народа" Ко...
Повторное заражение коронавирусом выявили у депута...
Шуфрич предложил Раде отменить штрафы за ношение "...
Партия "За майбутнє" выдвинула почти 30 тысяч канд...
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Сегодня 205-й день карантина: какие ограничения действуют в эпидзонах
Новости
Рубль в конце рабочей недели обвалился 11:15
Бойкотировать предвыборную "чернуху" и не распространять фейки, - обращение НСЖУ 11:11
Молдова будет хранить свои запасы газа в украинских ПХГ 11:07
COVID-19 в Раде: Палица и Шуфрич заразились коронавирусом 10:53
Доллар перед выходными подскочил. Курс валют на 2 октября 10:47
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok