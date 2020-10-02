COVID-19 в Раде: Палица и Шуфрич заразились коронавирусом

В то время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что заразился коронавирусом, COVID-19 выявили еще у двоих народных депутатов Верховной Рады — Нестор Шуфрич от ОПХЖ и Игорь Палица от "За майбутнє".

Как передают Українські Новини, об этом они заявили в четверг, 1 октября, в эфире ток-шоу на канале "1+1″.

По словам Палицы, он решил сделать тест на коронавирус, когда узнал, что контактировал с ранее зараженными COVID-19 людьми. Тест дал положительный результат, однако депутат отмечает, что у него нет никаких симптомов.

"Ничего страшного нет. У меня каких-либо симптомов. Начал профилактическое лечение", — сказал Палица.

Народный депутат Нестор Шуфрич, в свою очередь, отметил, что сдал четыре теста на коронавирус. Результат первого из них дал положительный тест, однако следующие три оказались негативными.

Шуфрич заявил, что в понедельник сделает еще один тест на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, ранее о заражении коронавирусом заявила народный депутат Яна Зинкевич от "Европейской солидарности". Это второй раз, когда она болеет COVID-19.

Также сообщалось, что депутату "Слуги народа" Татьяне Грищенко также поставили диагноз COVID-19. А вот ее коллега - Сергей Нагорняк - сообщил об успешном выздоровлении.

Кроме того, пятому президенту Украины Петру Порошенко накануне поставили диагноз COVID-19.

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