Япония передаст Украине препарат для лечения коронавируса в качестве гуманитарной помощи

Кабинет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Японии о передаче гуманитарной помощи в виде препарата "Фавипиравир", который внесен в протокол лечения коронавирусной инфекции, тогда как ранее сообщалось, что Кабинет Министров создал автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи, а также разрешил проведение экспериментального проекта по заготовке гипериммунной плазмы крови для лечения COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини. Выполнение соглашения возложено на Министерство здравоохранения. Аналог "Фавипиравира" не зарегистрирован в Украине и отсутствует в обороте. Объем партии не уточняется. Как сообщали Українські новини, в Украине обновили зоны эпидемической опасности. Также в апреле этого года Япония пообещала передать Украине партию противовирусного препарата "Фавипиравир". Кроме того, в апреле Кабмин также упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса, среди которых был и "Фавипиравир".