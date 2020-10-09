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09 октября 2020, пятница, 23:57 261
Медицина 2020-10-10T00:45:01+03:00
Українські Новини
Япония передаст Украине препарат для лечения коронавируса в качестве гуманитарной помощи

Япония передаст Украине препарат для лечения коронавируса в качестве гуманитарной помощи

Александр Савич
Кабмин, Кабинет Министров, Япония, Гуманитарная помощь, коронавирус в Украине, Фавипиравир
Украина получит от Японии препарат для лечения коронавируса. Фото: depositphotos.com
Украина получит от Японии препарат для лечения коронавируса. Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Японии о передаче гуманитарной помощи в виде препарата "Фавипиравир", который внесен в протокол лечения коронавирусной инфекции, тогда как ранее сообщалось, что Кабинет Министров создал автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи, а также разрешил проведение экспериментального проекта по заготовке гипериммунной плазмы крови для лечения COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Выполнение соглашения возложено на Министерство здравоохранения.

Аналог "Фавипиравира" не зарегистрирован в Украине и отсутствует в обороте.

Объем партии не уточняется.

Как сообщали Українські новини, в Украине обновили зоны эпидемической опасности.

Также в апреле этого года Япония пообещала передать Украине партию противовирусного препарата "Фавипиравир".

Кроме того, в апреле Кабмин также упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса, среди которых был и "Фавипиравир".

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