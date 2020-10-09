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09 октября 2020, пятница, 20:32 221
Кабмин 2020-10-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин создал автоматизированную систему регистрации гумпомощи

Кабмин создал автоматизированную систему регистрации гумпомощи

Елена Новикова
Кабмин, Гуманитарная помощь, Гуманитарка, гумпомощь, Регистрация гуманитарной помощи
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров создал автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи, а также разрешил проведение экспериментального проекта по заготовке гипериммунной плазмы крови для лечения COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Так, правительство одобрило создание автоматизированной системы формирования, подачи, получения, обработки, использования, хранения электронных документов и копий бумажных документов в электронном виде для регистрации получателей гумпомощи и признания грузов (товаров), средств (в том числе в иностранной валюте), выполненных работ, предоставленных услуг гуманитарной помощью.

Отмечается, что автоматизированная система будет использовать систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов для взаимодействия с Единым госреестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, госреестром физлиц-налогоплательщиков и другими государственными электронными информационными ресурсами.

Данная система может быть интегрирована с другими информсистемами госорнанов и органов местного самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить владельцам транспортных средств при их регистрации приобретать номерные знаки у частных компаний.

Также Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на проведение ПЦР-тестирований на коронавирус в частных лабораториях за счет государственного бюджета.

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