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14 апреля 2020, вторник, 13:46 572
Кабмин 2020-04-14T13:46:41+03:00
Українські Новини
Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса

Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса

Ольга Фандорина
Кабмин, коронавирус в Украине, лечение коронавируса, лекарства от коронавируса
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay

Кабинет Министров внес гидроксихлорохин и лопинавир в перечень лекарственных средств для предотвращения коронавирусного заболевания, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Об этом говорится в постановлении правительства №269 от 8 апреля, передают Українськi Новини.

В перечень лекарств, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и НДС при ввозе, внесены гидроксихлорохин, хлорохин, лопинавир/ритонавир, озельтамивир, ремдесивир (препарат антиретровирусной терапии), фавипиравир.

Также от уплаты пошлины освобождены операции по ввозу компьютерных томографов, видеобронхоскопов, дефибрилляторов, стационарных рентгеновских аппаратов, жидкого медицинского кислорода, анализаторов полимеразной цепной реакции (ПЦР), диагностических наборов для диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР (в том числе флуоресцентный ПЦР-анализ), автомобилей скорой помощи, транспорта для санитарной обработки территорий, сооружений и зданий.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось, что Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украину завезут 320 тыс. таблеток препарата для лечения от коронавируса.

Тем временем Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса.

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