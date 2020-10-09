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  • Кабмин разрешил проведение экспериментального проекта по заготовке гипериммунной плазмы крови для лечения коро навируса
09 октября 2020, пятница, 18:05 585
Медицина 2020-10-09T18:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил проведение экспериментального проекта по заготовке гипериммунной плазмы крови для лечения коро

Кабмин разрешил проведение экспериментального проекта по заготовке гипериммунной плазмы крови для лечения коро навируса

Константин Долгий
Вакцина, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, вакцина от коронавируса, Пандемия коронавируса
Лекарство. Фото: world-fact.ru
Лекарство. Фото: world-fact.ru

В то время как Министерству здравоохранения выделили средства на покупку вакцины от коронавируса, Кабинет Министров разрешил проведение экспериментального проекта по заготовке специфической гипериммунной плазмы крови с целью изготовления иммуноглобулина для лечения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается утвердить механизм реализации экспериментального проекта по заготовке специфической гипериммунной плазмы крови, которая содержит антитела к SARS-CoV-2, для контрактного производства из нее иммуноглобулина для использования при лечении коронавирусной болезни", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в случае положительных результатов клинических исследований такой препарат будет использоваться для лечения больных с тяжелой формой COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено внести в протокол лечения коронавирусной инфекции препарат на основе человеческого иммуноглобулина "Биовен".

Также сообщалось, что Европейский союз выразил готовность оказаться Украине поддержку в получении вакцины от коронавируса по доступным ценам.

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