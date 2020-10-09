Японія передасть Україні препарат для лікування коронавірусу в якості гуманітарної допомоги

Україна отримає від Японії препарат для лікування коронавірусу. Фото: depositphotos.com

Україна отримає від Японії препарат для лікування коронавірусу. Фото: depositphotos.com

В той час, як Кабінет Міністрів дозволив проведення експериментального проєкту із заготівлі специфічної гіперімунної плазми крові для лікування коронавірусу, стало відомо, що Кабмін схвалив проєкт угоди між урядами України та Японії про передачу гуманітарної допомоги у вигляді препарату "Фавіпіравір", який внесений до протоколу лікування коронавірусної інфекції.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Виконання угоди покладено на Міністерство охорони здоров'я.

Аналог "Фавіпіравіра" не зареєстрований в Україні та відсутній в обороті.

Обсяг партії не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс гідроксихлорохін і лопінавір до переліку лікарських засобів для запобігання коронавірусному захворюванню, звільнених від сплати ввізного мита і ПДВ.

Тим часом 9 жовтня в Україні оновили зони епідемічної небезпеки – Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів.

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