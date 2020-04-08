Япония пообещала передать Украине партию противовирусного препарата "Фавипиравир", - МИД

После того, как китайские ученые установили, что несколько медицинских препаратов, среди которых Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир, показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019, министерство иностранных дел заявляет, что Япония намерена передать Украине партию противовирусного препарата "Фавипиравир" в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата "Фавипиравир" ("Авиган")", - говорится в нем.

Указано, что на данный момент МИД вместе с японскими коллегами разрабатывает механизм передачи.

По сообщениям японской стороны, свой интерес к использованию "Фавипиравиру" выражают многие страны, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания.

По эффективности препарата в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас идут клинические исследования.

"Мы благодарны Правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19.

Партия препарата "Фавипиравир" будет направлена ​​в Украину через систему Организации Объединенных Наций.

Этой доставки ожидает МИД, который осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинских учреждениях.

Как сообщали Українськi Новини, Фавипиравир (препарат от гриппа) испытывали в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая, участие в испытаниях приняли 70 пациентов.

Первоначальный результат исследования показывает, что препарат обладает относительно очевидной эффективностью и низкими побочными реакциями.

По словам Чжана, через 3-4 дня после лечения у группы, которая принимает препарат, уровень вирус-нуклеиновой кислоты значительно выше, чем у параллельной группы.

Тем временем, "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.