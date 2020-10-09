В Крыму высох самый большой и известный водопад - Учас-Су

В аннексированном Крыму пересох водопад Учан-Су, который был самым большим на полуострове - так, там в последнее время наблюдаются проблемы с водой. Видео с места публикует Telegram-канал Подъем.

На видео запечатлена каменистая сухая скала, где полностью отсутствуют потоки воды. Высота Учан-Су составляет 98,5 метра.

Водопад расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты на высоте 390 метров над уровнем моря.

Как сообщали Українські Новини, уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки.

Тем временем, в Крыму пересохли пять рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров. Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков.

Кроме того, секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым.



Тем временем постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости