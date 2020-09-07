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07 сентября 2020, понедельник, 21:07 398
Общество 2020-09-07T21:30:01+03:00
Українські Новини
Из-за засухи в Крыму воду подают по часам

Из-за засухи в Крыму воду подают по часам

Валерия Драгомирова
Крым, Засуха, Вода в Крыму
Вода. Фото: pixabаy
Вода. Фото: pixabаy

И пока синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, с 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Об этом пишут "Крым. Реалии" со ссылкой на информацию оккупационной власти Крыма.

Сообщается, что питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Как сообщали Українські Новини, в Крыму пересохли пять рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров. Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков. 

Кроме того, секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым

Тем временем постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

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