Из-за засухи в Крыму воду подают по часам

И пока синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, с 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.Об этом пишут "Крым. Реалии" со ссылкой на информацию оккупационной власти Крыма.Сообщается, что питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.Как сообщали Українські Новини, в Крыму пересохли пять рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров. Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков. Кроме того, секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым. Тем временем постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.