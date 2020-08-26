В то время, как Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов против возобновления подачи воды в Крым.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы нехватки воды не существует", - написал Данилов.

Согласно сообщению, местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые потребности населения.

"Проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских Военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - добавил Данилов.

Как сообщали Українськi Новини, постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

Тем временем президент Зеленский надеется на окончание войны на Донбассе уже в этом году. При этом он убежден, что никто быстрее чем он не сможет закончить войну.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости