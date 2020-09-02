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02 сентября 2020, среда, 08:47 453
Общество 2020-09-02T10:00:03+03:00
Українські Новини
В Крыму пересохли 5 рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров

В Крыму пересохли 5 рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров

Ольга Фандорина
Крым, Водоем, Подача воды, Вода в Крым, Пересыхание водоемов
Река в Крыму. Фото: ctrcenter.org
Река в Крыму. Фото: ctrcenter.org

В то время, как ранее у Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией, в аннексированном Россией Крыму продолжаются проблемы с водой - теперь пересохли пять рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища питьевого стока на полуострове. Об этом сообщает Крымское управление гидрометеорологии

С 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа - река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа - река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа - река Бельбек у села Фруктовое. 29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, была обезвожена река Тонас, являющийся правым притоком реки Биюк-Карасу. Поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные было незначительным.

Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков, которые в последний месяц лета, как и в предыдущие два, носили кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер.

Как сообщали Українськi Новини,  Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми. 

В то же время, министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе неправильно поняли.

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