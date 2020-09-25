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  • Самую крупную реку Крыма загрязнили канализационными стоками в тысячу раз выше нормы
25 сентября 2020, пятница, 21:05 1008
Политика 2020-09-25T21:05:30+03:00
Українські Новини
Самую крупную реку Крыма загрязнили канализационными стоками в тысячу раз выше нормы

Самую крупную реку Крыма загрязнили канализационными стоками в тысячу раз выше нормы

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Крым, Аннексированный Крым, Вода в Крыму
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В аннексированном Крыму, где и так в последнее время наблюдаются проблемы с водой, уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого –  канализационные стоки. Об этом сказал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает Крым.Реалии.

"Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", – сказал Аксеновво время совещания по проблемам водоснабжения.

Как сообщали Українські Новини, в Крыму пересохли пять рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров. Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков. 


Кроме того, секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым

Тем временем постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

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