Самую крупную реку Крыма загрязнили канализационными стоками в тысячу раз выше нормы

В аннексированном Крыму, где и так в последнее время наблюдаются проблемы с водой, уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки. Об этом сказал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает Крым.Реалии.

"Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", – сказал Аксеновво время совещания по проблемам водоснабжения.

Как сообщали Українські Новини, в Крыму пересохли пять рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров. Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков.



Кроме того, секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым.



Тем временем постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

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