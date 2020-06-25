У Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией

В то время, как министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации, постоянный представитель Президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини. "Постоянный представитель Президента в АР Крым отметил, что восстановление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма", - сказано в нем по итогам брифинга Кориневича. Он убежден, что этот вопрос подачи воды в Крым является значительным рычагом давления на РФ. Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми. Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе неправильно поняли. Год назад Зеленский назначил своим представителем в Крыму Кориневича