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  • У Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией
25 июня 2020, четверг, 22:18 627
Политика 2020-06-25T22:18:07+03:00
Українські Новини
У Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией

У Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией

Надежда Комендантова
Аннексия Крыма, деоккупация, Владимир Зеленский, Антон Кориневич, Вода в Крым
Засуха в Крыму. Фото: Главком
Засуха в Крыму. Фото: Главком

В то время, как министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации, постоянный представитель Президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Постоянный представитель Президента в АР Крым отметил, что восстановление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма", - сказано в нем по итогам брифинга Кориневича.

Он убежден, что этот вопрос подачи воды в Крым является значительным рычагом давления на РФ.

Как сообщали Українськi Новини,  Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе неправильно поняли.

Год назад Зеленский назначил своим представителем в Крыму Кориневича

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