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  • Перед выходными доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 9 октября
09 октября 2020, пятница, 10:52 88
Экономика 2020-10-09T10:52:37+03:00
Українські Новини
Перед выходными доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 9 октября

Перед выходными доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 9 октября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 6,71 коп. до 28,3663 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,68 коп. до 28,1241 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 12,33 коп. до 32,8722 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,36 коп. до 33,3409 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,1241 28,3663 32,8722 33,3409 3,30 3,81
Максимальный 28,2300 28,5500 33,0500 33,6000 3,60 5,00
Минимальный 28,0000 28,2500 32,5500 33,1000 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.


Также курс доллара в Украине может снова перейти психологическую отметку в 29 гривен за доллар

Тем временем международные резервы в сентябре резко сократились. В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

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