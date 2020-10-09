Гривня знову зміцнилася. Курс НБУ на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD , що встановлюється ним на 12 жовтня , в той час, як після шеститижневого росту долар в обмінниках почав падати .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 жовтня, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,4936 1 долар США 28,2098 1 швейцарський франк 30,8912 10 ієн 2,6634 10 російських рублів 3,6596 1 євро 33,2791

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня курс продажу долара для платіжних карток знизився в порівнянні з 8 жовтня на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що, за словами директора казначейства Ідея Банку Ярослава Кабіна, очікуваний курс в жовтні 28,30-28,40 UAH/USD.

Крім того, курс долара може знову перейти психологічну позначку.

Також перед вихідними долар і євро знову обвалилися.

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