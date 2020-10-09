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09 жовтня 2020, пʼятниця, 17:09 8
Фінанси 2020-10-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня знову зміцнилася. Курс НБУ на понеділок

Гривня знову зміцнилася. Курс НБУ на понеділок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні на понеділок
Курс гривні на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD, що встановлюється ним на 12 жовтня, в той час, як після шеститижневого росту долар в обмінниках почав падати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 жовтня, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4936
1 долар США 28,2098
1 швейцарський франк 30,8912
10 ієн 2,6634
10 російських рублів 3,6596
1 євро 33,2791

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня курс продажу долара для платіжних карток знизився в порівнянні з 8 жовтня на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що, за словами директора казначейства Ідея Банку Ярослава Кабіна, очікуваний курс в жовтні 28,30-28,40 UAH/USD.

Крім того, курс долара може знову перейти психологічну позначку

Також перед вихідними долар і євро знову обвалилися.

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