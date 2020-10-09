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09 октября 2020, пятница, 15:12 47
Финансы 2020-10-09T16:30:04+03:00
Українські Новини
Курс продажи доллара для платежных карт понижается третий день подряд

Курс продажи доллара для платежных карт понижается третий день подряд

Кира Молчанова
Курс гривны, Курс, Карты, курс доллара, банковские карты, Платежные карты
Гривна.
Гривна.

В пятницу курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 8 октября на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 6,62 коп. до 32,8181 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,60 коп. до 33,3964 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,0610 28,3886 32,8181 33,3964 3,36 4,16
Максимальный 28,1976 28,7000 33,0871 33,7000 3,58 5,00
Минимальный 27,0000 28,2500 31,5000 33,1500 3,00 3,72

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 6,71 коп. до 28,3663 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,68 коп. до 28,1241 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

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