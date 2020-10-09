Уже больше 500 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов — на 92 до 501 в сравнении с 7 октября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 454 ученика и 349 учителей.

Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 62 группы.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 7 октября количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 32 до 409.

В Украине хотят ввести "карантин выходного дня" – закрыть заведения не полностью, а только на субботу и воскресенье.

В Киеве выстроились огромные очереди возле медицинских лабораторий, где делают тесты на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости