Уже больше 500 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов — на 92 до 501 в сравнении с 7 октября. Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин. Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 454 ученика и 349 учителей. Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 62 группы. Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов. Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 7 октября количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 32 до 409. В Украине хотят ввести "карантин выходного дня" – закрыть заведения не полностью, а только на субботу и воскресенье. В Киеве выстроились огромные очереди возле медицинских лабораторий, где делают тесты на коронавирус. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.